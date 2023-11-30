انت الأن تتابع خبر تسبب شلل في 10 ثواني.. تحذير عاجل من كاندي "حلوي الموت الأسود" منتشرة في الأسواق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق على “كاندي” لقب “حلوى الموت الأسود” نظرًا لتأثيرها القوي على من يتناولها، مما يسبب تشنجات وحركات لا إرادية، يطلق عليها أيضًا أسماء أخرى مثل الزومبي أو الحلوى الحامضة، و هي نوع مميز من الحلوى المفضلة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، إلا أن هذا النوع تحديداً يعد الأكثر حموضة على مستوى العالم، وتعرف باسم حلوى الموت الأسود، نظراً لمدى خطورتها عند تناولها الفوري وكذلك طعمها اللاذع الذي لا يطاق، انتشرت في إسبانيا وانتشرت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة تيك توك في الأيام الأخيرة والمعروفة باسم حلوي Black Death.

كاندي “حلوي الموت الأسود”

يشعر الأشخاص الذين يتناولون “حلوى الموت” بحالة من التشنجات بسبب طعمها اللاذع والحامض، حيث تحتوي على أحماض قوية تؤثر على المعدة، وفي مقطع فيديو، ظهرت فتاة تتناول هذه الحلوى، مما تسبب في إثارة الخوف والذعر بين الأمهات تجاه أبنائهن الذين شاهدوا هذا المشهد، وقال محمد الحوفي، الأستاذ في علوم التغذية بجامعة عين شمس، إن هذا النوع من الحلوى انتشر بشكل واسع منذ زمن بعيد، وأنه يؤثر بشكل حاد على المعدة لدى الأطفال خصوصاً من خلال تحفيز الحمضية أو الزغزغة.

فتاة تقوم بتجربة أكثر حلوى حامضة في العالم 😧! pic.twitter.com/MhLE45Ezmn — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 28, 2023

مخاطر حلوي الموت “Black Death”

أشار “الحوفي” إلى أن الأشخاص الذين يتناولون حلوى الموت الحامضة يعانون من آلام شديدة تشبه الوصف التالي

اضطرابات في عمليات التمثيل الغذائي.

زيادة مستويات السكر في الدم.

مشاكل في الفم والأسنان.

الإصابة بالحموضة المفرطة.

لها طعم حار قوي ومشبع بالجيلاتين يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

رفع معدل ضربات القلب.

عند تناول حلوى تم تعبئتها وتغليفها في ظروف غير صحية، من الممكن أن تتسبب في حدوث التهابات في القولون.

التهابات في جدار المعدة.

ارتجاع في المريء.

تأثير شديد على المعدة.

أضرار الحلوي علي الأطفال

أكد الحوفي أن تناول حلوى الموت أو أي حلوى غير معبأه أو مخزنة بشكل غير مناسب يشكل خطورة كبيرة على معدة الأطفال، تحتوي الحلوى على ألوان فسفورية ضارة للصحة، وتناولها بشكل غير ملتزم بالمعايير المعتادة قد يؤثر على المعدة، يجب على الآباء والأمهات مراقبة الأطفال أثناء تناولهم الحلوى وتجنب إسرافها، خاصةً بالنسبة للأطفال الصغار.

أكد عمر ناجي، الخبير في التغذية العلاجية، ضرورة اتباع النصائح التالية عند تناول الحلوى

تناول الحلوى بتأنٍ، لكي لا تأكل كمية كبيرة وتعاني من السمنة.

تتمثل الفكرة في تناول وجبات متوازنة إلى جانب تناول الحلوى يوميًا.

يجب تناول الحلوى التي لم تتم معالجتها بألوان تكون غير طبيعية.