انت الأن تتابع خبر خلال 5 شهور يعانى من الصداع والسبب صادم!.. رجل يكتشف إصابته بأمر غير متوقع في رأسه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حادث غريب ونادر، تفاجأ رجل فيتنامي يعاني من صداع قوي سبب في فقدان بصره، بوجود زوج من عيدان الطعام عالق في جمجمته، و بعد أن شكا الرجل من صداع مستمر وإفراز السوائل من أنفه وفقدان الرؤية ، تم نقله إلى مستشفى الصداقة الكوبية في مدينة دونغ هوي بمقاطعة كوانغ بينه في فيتنام، وعند سؤال الرجل، لم يكشف عن أية أسباب محتملة للأعراض المذكورة، وأظهرت الأشعة المقطعية وجود توتر داخل الجمجمة، وهذا يشبه وجود توتر داخل الصدر داخل الجمجمة، بالإضافة إلى وجود جسمين غريبين يظهران من خلال الأنف وصولاً إلى الدماغ.

رجل يكتشف إصابته بأمر غير متوقع في رأسه

كان المريض الذي يبلغ من العمر 35 عامًا في البداية مشتتًا مثل ما شعروا به أطباءه، وبعد إجراء فحص دقيق، تم تحديد الأشياء التي تم اكتشافها كعيدان تناول الطعام المكسورة، وعندما تم سؤاله عن كيفية وصول هذه العيدان إلى جمجمته، وتذكر حادثة كانت قد حدثت له قبل خمسة أشهر تقريبًا، وربما هي التي تساعده في تفسير وضعه الحالي، حيث كان خارجا مع الأصدقاء للشرب في إحدى الليالي، وتورط في مشاجرة بدنية انتهت بتوجيهه إلى غرفة الطوارئ، وعلى الرغم من ذلك، استطاع الأطباء هناك تقويم حالته الصحية، يفترض الآن أن الرجل الآخر قد أدخل عيدان الطعام في جمجمته من خلال الأنف، ولكنه غير قادر على تذكر ما حدث في الواقع.

وقرر الفريق الطبي القيام بعملية جراحية من خلال الأنف باستخدام المنظار بعد دراسة جميع الخيارات المتاحة، حيث سيتم أيضًا إجراء جراحة مجهرية لإغلاق الناسور القحفي للمريض وإزالة زوج عيدان تناول الطعام المكسورة، ويعتبر اختيار الطريقة الجراحية المناسبة أمرًا حاسمًا وفقًا للطبيب نجوين فان مان ، رئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الصداقة الكوبي، من أجل تجنب معاناة المريض.

هل الشعور بالصداع يشير إلي حالة صحية خطيرة؟

يوجد العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب الصداع والدوار في نفس الوقت، على الرغم من أن بعضها بسيط ولا يشير إلى حالة مرضية خطيرة، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكونان عرضًا لمشكلة تتطلب استشارة الطبيب المتخصص لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب، وأهم و أبرز أسباب الإصابة بالصداع والدوخة هي

القلق.

الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

السكتة الدماغية.

تمدد الأوعية الدموية.

إصابات الدماغ الرضحية.

إصابات الرأس.

متلازمة ما بعد الارتجاج.

انخفاض نسبة السكر في الدم.

أمراض المناعة الذاتية.

ضعف النظر.

فقر الدم.

التهاب تيه الأذن.

الجفاف.

التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية، كمثال على ذلك مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم.