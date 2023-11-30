انت الان تتابع خبر احذروا من الجليد القادم والعواصف المسمومة.. الأرصاد المصرية تعلن الطوارئ وتصدر إنذارها الأخير والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا من حالة الطقس الحالية، حيث تنخفض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمناطق المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، بسبب تكون الشبورة المائية. وتشدد الأرصاد على ضرورة تهدئة السرعة وتشغيل الكشافات والالتزام بقواعد المرور لضمان سلامة المارة والركاب.

وأوصت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الثقيلة الآن بسبب انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تسجل أقل من 10 درجات مئوية في بعض المناطق مثل سانت كاترين ونخل شمال سيناء والمناطق الصحراوية.

توقعات الطقس اليوم الأربعاء:

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أجواء لطيفة نهارًا، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردة ليلاً على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 23 درجة خلال ساعات النهار و16 درجة ليلاً، وتصل المحافظات الساحلية إلى 23 درجة نهارًا و15 درجة ليلاً. أما محافظات شمال الصعيد فستصل إلى 24 درجة نهارًا، في حين ترتفع في محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 28 درجة نهارًا و15 درجة ليلاً.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية صباحًا، والتي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وشددت على ضرورة القيادة بحذر والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات واستخدام كلاكس السيارات لتنبيه قائدي السيارات.

وأكدت الأرصاد على ضرورة إغلاق النوافذ خلال ساعات الليل وأثناء النوم لمنع زيادة الإحساس ببرودة الطقس والإصابة بنزلات البرد الحادة.

وكشفت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ستستقر حتى نهاية الشهر الحالي، وأن فرص سقوط الأمطار ستكون منخفضة على كافة الأنحاء.

حالة البحر:

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج سيتراوح بين 1.25 متر و 1.75 متر، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج سيتراوح بين 1.5 متر و 2.5 متر، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية.