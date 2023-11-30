انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف وميشال حايك يفجران مفاجأة: انتظروا الكارثة في أم الدنيا مصر بداية ديسمبر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقع الفلكي اللبناني المشهور ميشال حايك وقوع حدث مدمر في مصر في شهر ديسمبر، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل. وأشار حايك إلى استمرار حدوث الزلازل في المنطقة، متوقعًا حدوث زلازل برية وبحرية تفوق ما حدث في الماضي. وأشار إلى أن الكوكب سيشهد ظواهر غريبة، وشتاءًا لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، مما يعكس تغيرًا جذريًا في الحالة الجوية والفلكية.

ومن جانبها، توقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد، حدوث حدث مهم في مصر يجذب اهتمام العالم. كما تنبأت بإعلان حالة الطوارئ في باريس بسبب وقوع حدث مأساوي ومقتل رجل أعمال مشهور بظروف غامضة، مما يؤدي إلى حدوث اضطراب في العالم. وتوقعت أيضًا حدوث زلزال مدمر في الولايات المتحدة الأمريكية، يتسبب في الكثير من الخسائر والدمار.