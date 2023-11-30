"دلعيه بدل مانتي منكدة عليه".. ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك!.. ابهري جوزك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن جمال المرأة هو محط اهتمامها الأول، فدائما ما تهتم جميع الفتيات والسيدات بجمالهن، وبالأخص الاهتمام بالبشرة والشعر، لذلك تقوم بعض السيدات بالذهاب إلى المراكز الخاصة بالتجميل والاهتمام بكل ما يخص الجمال، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت الخلطات الطبيعية التي يمكن أن تحضرها المرأة في المنزل شائعة أكثر من الذهاب لصالونات ومراكز التجميل والعناية بالبشرة والشعر، هذا وبالإضافة إلى أنه غير مكلف خاصة إذا كانت المكونات متوافرة في البيت.

طريقة الحصول على شعر ناعم حريري

الشعر الناعم يعد حلم كل فتاة ولذلك تسعى جاهدة إلى استخدام وصفات طبيعية او شراء الزيوت الباهظة الثمن ولذلك يمكنك اتباع الطريقة التالية:

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة قرنفل بودر.

2 ملعقة كبيرة من العسل أبيض.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

أحضري وعاء مناسب وقومي بوضع زيت الزيتون ومن ثم الزبادي ونقلب وبعد ذلك نضيف بقية المكونات.

يجب الخلط جيدًا حتى نحصل على قوام متجانس.

بعد ذلك نأخذ بعض من المزيج ونضعه على فروة الرأس ونحرص على التدليك الجيد من الجذور حتى الأطراف.

ينصح بترك هذا المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

بعد ذلك يتم شطف الشعر جيدًا بالماء العادي مع استخدام نوع مميز من الشامبو أيضا.

يمكنكم تطبيق هذا الخليط ثلاث مرات أسبوعياً فليس له أي آثار جانبية.