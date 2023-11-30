انت الان تتابع خبر لتنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليكم طريقة منزلية مفيدة وفعالة وآمنه تغنيك عن الطبيب.. وقولوا ودعاً للألم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - للتخلص من البراز المتحجر في القولون، يمكنك اتباع طرق مفيدة وآمنة تتوفر في منزلك. من أجل الحفاظ على صحة القولون وحمايته من الأمراض، يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي يشمل تناول الكثير من الفواكه والخضروات وألياف الحبوب الكاملة.

تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القولون، بينما تعمل ألياف الحبوب الكاملة على تحسين حركة الأمعاء وتنظيف القولون. يجب عليك تجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، حيث أنها تحتوي على مواد تسبب تراكم البراز في القولون.