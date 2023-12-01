انت الان تتابع خبر ماذا سيحدث لأبو الهول وتهتز له الأهرامات؟!.. الفلكي ميشال حايك يحذر الجميع من هذه الكارثة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفلكي الشهير ميشال حايك عن توقعاته للأحداث المستقبلية في مصر، وأعلن عن وقوع أحداث غريبة قريبًا. وأشار حايك إلى أن تمثال أبو الهول سيصبح لغزًا وصدمة للجميع، وأنه لن يكون مجرد حجر صامت بل سيكون لغزًا جديدًا يزيد من رصيد الفراعنة. وأكد أن هذا اللغز سيمتد خارج مصر، بين متحف مصري وموقع أثري آخر. وتوقع أيضًا كشف مافيا تحاول الاستيلاء على القطع المصرية الثمينة جدًا. وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيقوم بحل أزمة سد النهضة مهما كلفه الثمن، وأن النهضة المصرية ستستمر في الازدهار. وأشار إلى أن الدولار لن يكون عائقًا أمام نهضة مصر، ولكن ستواجه البلاد هزة في الاقتصاد وشائعات حول سحب الأموال من البنوك والإفلاس. وتنبأ أيضًا بدخول مصر في حالة حداد رسمي على عدة شخصيات، بما في ذلك شخصية غير مصرية ولكنها عزيزة على مصر. واختتم توقعاته بأن الكنيسة القبطية ستتوسع في الانتشار، وأن هناك هزة ستضرب معالم بارزة، وأن الكوارث في المواصلات العامة ستتزايد.