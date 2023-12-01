انت الان تتابع خبر "عام الثراء والانفراجات المالية".. تعرف على توقعات الأبراج لسنة 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتمنى الكثير من الأشخاص أن يكون الحظ حليفهم في حياتهم، ووفقاً لعلم الفلك والأبراج، فإن هناك بعض الأبراج التي ستكون محظوظة في عام 2024.

فيما يلي، سنذكر لكم 4 أبراج على موعد مع السعادة على كافة الأصعدة في العام الجديد، وذلك وفقًا لما قالته رشا مراد، خبيرة الأبراج، عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية في موقع "فيسبوك".

الحمل

يحصل أصحاب هذا البرج على ترقية كبيرة في عملهم، ما يساعدهم على زيادة دخلهم، كما سيتخذون قرارًا مهمًا بشأن علاقتهم العاطفية.

الثور

يساعد وجود المشتري في برج الثور على تحقيق أمنية انتظرتها منذ فترة كبيرة، كما لديهم فرصة للارتباط أو الزواج، فضلاً عن الحصول على ترقية وانفراجة مالية كبيرة.

الجدي

بعد عام من الضغوطات والتعب، سيشهد مولود الجدي انفراجات مالية وشهرة وتألق، وسيتم ترقيتهم إلى منصب كبير.

السرطان

سيكون العام مليئًا بالنجاحات بالنسبة لمولود السرطان، حيث سيحقق مشروعًا جديدًا يجلب لهم المزيد من المكاسب المالية، كما سيشعرون بالسعادة والرومانسية مع شريك حياتهم.