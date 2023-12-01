“مش هتبطلي تعمليه”طريقة عمل كشري الحلة الواحدة في البيت بدون مجهود

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رياض - احمد صلاح - الكشري المصري هو أحد الأطباق الشعبية الشائعة في مصر، ويتكون من مزيج من الأرز والمكرونة والعدس والشعيرية والبصل المقرمش والصلصة الحمراء الحارة، ويعد الكشري وجبة مغذية واقتصادية وسهلة التحضير، ويمكن تناوله في أي وقت علي مدار اليوم، وفي هذا المقال، سوف نتعرف على طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة بدون تكاليف أو مجهود.

مكونات عمل كشري الحلة الواحدة

كوب عدس أسمر.

4 كوب ماء ساخن.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

فص ثوم.

4 حبات بصل.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي.

5 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب شعيرية.

2 كوب أرز مصري.

ملعقة كبيرة ملح.

رشة كمون.

3 كوب ماء مغلي.

مكعب مرقة 250 جرام.

مكرونة مقصوصة 250 جرام.

مكرونة اسباجتي.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة ملح.

طريقة عمل كشري الحلة في البيت

قومي بغسل العدس جيدا وضعيه في حلة على النار مع الماء الساخن والكمون والثوم، ونتركه يغلي حتى ينضج.

قشري البصل وقطعيه إلي شرائح رفيعة، وضعيه في وعاء مع النشا والملح، وقلبيه جيدا حتى يتم تغطيته بالنشا.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وقومي بتحمير البصل حتى يتحول إلي اللون الذهبي، ثم نصفيه من الزيت ونضعه في طبق مبطن بورق المطبخ للقضاء علي الزيت الزائد.

ضعي 5 ملاعق من زيت القلي في حلة كبيرة على النار، وضيفي الزبدة والشعرية، وقلبيها حتى تتحمر قليلا.

ضيفي الأرز والعدس والمكرونة الاسباجتي إلى الشعرية والمكرونة الخواتم، وقومي بالتقليب جيدا حتى تنتهي الماء.

ضيفي 3 كوب ماء مغلي وقلبي جيدا، ثم ضيفي التوابل، الملح والكمون ومكعب المرقة، وغطي الحلة واتركي الكشري ينضج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، ثم ارفعيه من على النار واتركيه جانبا.

خطوات عمل صلصة الكشري

نضع 3 ملاعق من زيت القلي في وعاء عميق على النار، ونضيف الثوم المفروم ونقلبه حتى يصبح ذهبي اللون.

ثم ضيفي الصلصة والبابريكا والملح والكزبرة والكمون والشطة، وقلبي جيدا.

ضيفي عصير الطماطم والخل واتركي الصلصة تغلي على نار متوسطة حتى تتكثف قليلا، ثم ارفعيها من على النار واتركيها جانبا.

ضعي 2 ملعقة من زيت القلي في مقلاة على النار، وضيفي الثوم المفروم والفلفل الحار والكزبرة والكمون والشطة، وقلبيها حتى تتحمر قليلا.

ثم ضيفي الماء والخل وعصير الليمون، واتركي الدقة تغلي على نار منخفضة لمدة 5 دقائق، وضعي الكشري في طبق تقديم كبير، وقومي برش البصل المقرمش عليه.

قدمي الكشري مع الصلصة الحمراء والدقة على جانبيه، ويمكن إضافة حمص مسلوق أو بطاطس مقلية أو سلطة خضراء حسب الرغبة.