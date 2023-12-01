انت الان تتابع خبر الحلم صار حقيقة لثلاثة أيام فقط.. عروض الجمعة البيضاء 2023 في السعودية بخصومات تصل إلى أكثر من 75% حتى 3 ديسمبر! "الحق نفسك" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت الكثير من المتاجر في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن عروض الجمعة البيضاء وذلك عبر الخصومات والتخفيضات الهائلة التي قد تصل إلى 90% على كافة السلع الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية وأيضا الكهربائية، بالإضافة إلى الملابس والأحذية وغير ذلك الكثير، كما أنه قد يتم إنطلاق عروض الجمعة البيضاء خلال ساعات في كافة متاجر السعودية وهذا ما يترقبه العديد من المواطنين والمقيمين سنويا لكي يقوموا بشراء جميع المنتجات الأعلى سعراً سواء كانت أجهزة المطبخ و الهواتف الذكية بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية وتكون كافة هذه الأشياء مدرجة ضمن الخصومات .

لقد تم البدء في عروض الجمعة البيضاء 2023 في كافة المتاجر السعودية من يوم الجمعة 24 نوفمبر وسوف تستمر هذه العروض لعدة أيام وذلك حتى يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل ويعد ذلك لكي يستطيع الجميع الاستفادة من كافة هذه العروض والتخفيضات ومن ضمن هذه المتاجر التي قامت بالإعلان عن عروض الجمعة البيضاء مايلي:

مكتبة جرير.

أمازون.

صيدلية النهدي.

ساكو.

إكسترا.

طيران ناس.

حيث تقوم جميع هذه المتاجر بتقديم أفضل العروض في خصومات الجمعة البيضاء 2023 وعادة ما يقوم الجميع بانتظار عرضوهم السنوية وذلك بسبب جودة المنتجات التي يتم بيعها بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع ومنها الضمان والصيانة وغير ذلك العديد، كما تقوم أيضا بتقديم أسعار تنافسية.

عروض الجمعة البيضاء 2023 في مكتبة جرير

قامت مكتبة جرير بالإعلان عن خصومات وعروض الجمعة البيضاء 2023 والتي قد بدأت من يوم الجمعة 24 من نوفمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 من ديسمبر المقبل، وقد تصل عروض وخصومات مكتبة جرير إلى 68% وذلك على كافة الأجهزة الذكية ومنها: الهواتف والساعات، بالإضافة إلى التليفزيونات واللاب توب، وأيضاً كافة الأجهزة اللوحية.

وقامت شركة طيران ناس بالإعلان عن بعض العروض التي قد تم تخصيصها للجمعة البيضاء 2023 وتكون هذه العروض عبارة عن رحلات طيران وتبدأ أسعار الرحلة الداخلية من 89 ريال كما تبدأ أسعار الرحلة الدولية من 139 ريال.

كما قامت الشركة بالتنويه إلى بعض الشروط والأحكام التي يجب الإطلاع عليها ومنها مايلي:

يكون بداية الحجز من يوم الخميس 23 نوفمبر وحتى الساعة 11:59 دقيقة من يوم السبت 25 نوفمبر 2023.

كما يجب أن تكون مدة السفر من 1 ديسمبر وحتى 19 فبراير 2024.

كما أنه من الممكن الدخول إلى موقع طيران ناس وذلك لمعرفة كافة الشروط والأحكام الأخرى الخاصة بعروض طيران ناس الجمعة البيضاء.

عروض الجمعة البيضاء جرير السعودية

يوجد العديد من الساعات الذكية التي تدخل ضمن الخصومات والعروض المتوفرة في مناسبة الجمعة البيضاء في جرير السعودية وذلك بأسعار تنافسية مميزة، بالإضافة إلى ذلك إمكانية التقسيط في سعر كافة الأنواع المختلفة من الساعات التي تكون تابعة لأبل وذلك بدون دفع فوائد ويكون ذلك ساري أيضاً على كافة الساعات من الماركات المتنوعة الأخرى وذلك من خلال مايلي:

ساعة هواوي الذكية ( Gt 4) ذات مقاس 46 مللي، ويبلغ سعرها في العرض حوالى 1099 ريال سعودي، ومن الممكن القيام بتقسيط إجمالي المبلغ لفترة تصل إلى 36 شهر وذلك بقسط شهري يصل إلى 51 ريال، بالإضافة إلى ذلك شهادة هدية تبلغ قيمتها 200 ريال سعودي.

الساعة الذكية من آبل (series 8) بمقاس 45 مللي، ويصل سعرها في العرض إلى 1499 ريال سعودي بدلاً من 1969 ريال، ومن الممكن القيام بدفع المبلغ بالتقسيط كل شهر 124.91 ريال سعودي ويتم سداد المبلغ على عام كامل.

ساعة ذكية من ( amazfit) ويصل سعرها بعد العرض إلى 249 ريال سعودي بدلاً من 369 ريال.

يعني ايه الجمعة البيضاء؟

من المعروف أن جميع الهايبر ماركت تكون متخصصة في تقديم العديد من الخصومات المختلفة ولا يكون هناك مثيل لها وذلك بنسبة خصم من الممكن أن تصل إلى 70%.

متى موعد عروض الجمعة البيضاء؟

يكون موعد عروض الجمعة البيضاء أخر جمعة في شهر نوفمبر الحالى بالإضافة إلى شهر نوفمبر في كل عام.

متى تنتهي الجمعة البيضاء في السعودية؟

يكون موعد انتهاء الجمعة البيضاء بالسعودية آخر جمعة من شهر نوفمبر الحالي.