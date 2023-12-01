"توقعات ماغي فرح للأبراج تكشف عن ثورة حياتية وراحة تاريخية بعد 20 عامًا

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الرياض - روايدا بن عباس - ماغي فرح: توقعات الأبراج في 2024 وتأثير عصر الدلو

حلت عالمة الفلك اللبنانية ماغي فرح ضيفة على برنامج "بودكاست عالجديد" مع الإعلامي ريكاردو شيدياق، حيث تحدثت عن توقعاتها للأبراج في عام 2024. وأشارت ماغي فرح إلى أن هناك أربعة أبراج ستتأثر بعصر الدلو وستشهد تغييرات وانقلابات كبيرة في تلك الفترة، وهي الثور، الأسد، العقرب والدلو.

تأثير الدلو على الأبراج

ماغي فرح أوضحت أن الثور، الأسد، العقرب والدلو سيشهدون تأثيرات قوية خلال عصر الدلو في عام 2024. ومن المتوقع حدوث تغييرات جذرية في حياة أصحاب هذه الأبراج وانقلابات في مسارهم. قد يواجهون تحديات كبيرة وعليهم التكيف مع التغيرات الجديدة.

الأبراج التي سترتاح بعد 20 سنة

بالمقابل، سترتاح أربعة أبراج أخرى بعد 20 سنة من معاكسة بلوتون لها. وتشمل هذه الأبراج الجدي، الميزان، الحمل والسرطان. سيكون لأصحاب هذه الأبراج فترة استقرار وتوازن بعد فترة طويلة من التحديات والصعاب.

الأبراج المستفيدة والمتحديّة

من ناحية أخرى، ستستفيد أبراج الميزان والجوزاء من دخول عصر الدلو، حيث ستكون لهما فرصة للنمو والتطور. أما أبراج الأسد والعقرب، فسيكون لديهما تحديات خاصة يجب التعامل معها خلال تلك الفترة. وبالنسبة للعذراء، فلن يكون لديها تأثير فلكي سلبي خلال هذه الفترة.

ماغي فرح: الشخصية الإعلامية وعالمة الفلك اللبنانية

ماغي فرح هي شخصية إعلامية لبنانية اشتهرت في مجال السياسة والصحافة وعلم التنجيم. بدأت حياتها المهنية كمقدمة برامج الأبراج في إذاعة صوت لبنان (VDL) في الثمانينيات. تتميز فرح بخبرتها الواسعة في تحليل الأبراج وتوقعاتها الدقيقة التي تثير اهتمام الجمهور. تعتبر ماغي فرح من أبرز الشخصيات في مجال علم التنجيم ولها قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين.