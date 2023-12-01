انت الان تتابع خبر مفاجأة ديسمبر ترعب الأرصاد السعودية.. هذا ما سيحدث اليوم في المملكة ويجعل هذه الجمعة لا تتسى والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الأول من ديسمبر وذلك من خلال التقرير الرسمي الصادر عنه منذ عدة ساعات والذي شمل استقرار في الطقس بشكل عام على معظم مناطق المملكة العربية السعودية خلال اليوم.

حيث تشهد المملكة العربية السعودية خلال اليوم أجواء مشمسة لطيفة على كافة المحافظات والمدن مع اعتدال في درجات الحرارة وحركة الرياح ولكن قد تشهد منطقة مكة المكرمة وتوابعها بعض الغيوم الركامية بشكل جزئي غير مزعج وغير مؤثر على لطف الأجواء.

وقد صرحت مديرية الدفاع المدني بأن اجواء المملكة اليوم تلائم الخروج للتنزه في الساحات المتنزهات المختلفة بجميع مدن المملكة وهي فرصة للخروج من المنازل بعد أيام من العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة.

أما بشأن الرياح السطحية على البحر الأحمر فقد أشار المركز الوطني للأرصاد أن سرعة الرياح اليوم ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف مع ملاحظة حركة من خفيفة إلى متوسطة في الموج.