انت الان تتابع خبر أرقام جديدة مرعبة.. الجنيه المصري يحتضر والأخضر الأمريكي يقضي عليه في الأسواق الموازية والبنوك.. سعر الصرف اليوم خيال! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سجلت اليوم السوق الموازية تراجع كبير في سعر الجنيه المصري أمام الدولار، ليصل إلى مستوى لم يسبق أن وصل إليه من قبل، ومع ارتفاع قيمته تصل إلى نحو 50 جنيه للدولار، اقر التقرير إن هذا الانخفاض يرجع إلى نشاط المتداولين، ومن خلال السوق المصري تم إيصال الأسعار إلى البنوك المصرية، واليوم عن طريق السطور التالية سنتعرف على التفاصيل.

في بداية تعاملات اليوم وصل سعر الدولار على مؤشر الدولار العالمي إلى نحو 103,658 دولار أمريكي أي أنه متراجعاً بنسبة 0.53% على الصعيد العالمي والمحلي، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار عالميا واستقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

لنتعرف على سعر الدولار الامريكي اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري والتي جاءت على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للبيع عند 30.75 جنيه مصري، وسجل سعر الشراء حوالي 30.85 جنيه مصري.

وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي اليوم مقابل الجنيه في البيع عند 30.75 جنيه مصري، بينما سجل سعر الشراء عند 30.85 جنيه مصري.

حقق اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية للبيع حوالي 30.85 جنيه مصري، بينما حقق سعر الشراء عند 30.95 جنيه مصري.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الاسلامي للبيع حوالي 30.85 جنيه مصري، وقد بلغ سعر الشراء عند 30.95 جنيه مصري.

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الافريقي وصل البيع عند 30.85 جنيه مصري وبلغ سعر الشراء عند 30.95 جنيه مصري فقط.

الدولار الأمريكي في السوق السوداء:

أشارت افتتاح التعاملات اليوم إلى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري حيث حافظ سعر الدولار على مستوياته الأخيرة في ظل موافقة البنوك المصرية، و هذا التطور جعل الذهب يسجل في السوق السوداء ارتفاع كبير وصل إلى أعلى قيمة له، حيث قد سجل سعر الدولار اليوم ما بين 50.20 إلى 50.30 جنيه للشراء، و50.40 إلى 50.50 جنيها للبيع، واليكم أبرز أسعار الدولار في السوق السوداء وهي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم حوالي 50 جنيه مصري.

بينما وصل سعر 5 دولار أمريكي اليوم بالسوق السوداء حوالي 251 جنيه مصري.

وقد سجل سعر 10 دولار أمريكي اليوم حوالي 502 جنيه مصري فقط.

بينما حقق اليوم سعر 25 دولار امريكي في مصر حوالي 1255 جنيه مصري.

وصل سعر 50 دولار أمريكي اليوم عند 2510 جنيه مصري فقط.

حقق اليوم 100 دولار أمريكي بالجنيه المصري حوالي 5020 جنيه مصر