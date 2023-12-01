انت الان تتابع خبر اكتشفوا العشبة السحرية التي تقضي على السرطان وتخفض السكر في الدم بلمح البصر.. لا تتجاهلوها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يمكن لعشبة الجينسنج أن تخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها وفقاً لموقع "إكسبريس" البريطاني. يعتبر الجينسنج الغذاء الخارق المعزز للمناعة والذي يخفض نسبة السكر في الدم خلال نصف ساعة. الدراسات أثبتت أن الجينسنغ يحتوي على خصائص مضادة لمرض السكري وقد تمت ملاحظة انخفاض ملحوظ في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول الجينسنغ الأحمر الكوري. هذه الدراسة تؤكد أن الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

تحليل تلوي عام 2016 أظهر تحسنا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ. يُعزى هذا التأثير إلى ألياف الجينسنغ القابلة للذوبان، والتي ترتبط بجزيئات الكولسترول داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخلص الجينسنغ أن يعالج ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الجينسنج يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، وهي تعمل على مقاومة نمو الأورام والخلايا السرطانية في الجسم. هذا يقي من خطر الإصابة بأنواع السرطان المختلفة مثل سرطان الثدي، سرطان المبيض، سرطان الرئة، سرطان الجلد، سرطان القولون وسرطان الكبد.