لن تحتاج للانسولين..كوب من هذا المشروب يضبط السكر في الدم بشكل فوري ويوقف مضاعفاته !

انت الان تتابع خبرلن تحتاج للانسولين..كوب من هذا المشروب يضبط السكر في الدم بشكل فوري ويوقف مضاعفاته ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علامات هبوط السكر يوضح طبيب الأسرة سعود الشهري علامات هبوط السكر وكيفية التصرف الصحيح لتجنب الدخول في حالة غيبوبة. وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، أشار الشهري إلى أنه إذا تم تحليل مستوى السكر في الدم ووجد أنه 60 أو أقل، فهذا يعتبر هبوط في مستوى السكر.

علامات هبوط السكر

وأكد الشهري أن هناك عدة علامات تشير إلى وجود هبوط في مستوى السكر، وتشمل الرجفة، والتعرق المفاجئ، والصداع الشديد، والجوع الشديد. قد يشعر المريض أيضًا بالدوار أو زغللة في النظر، وقلة التركيز، وتغير في المزاج. وقد يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى فقدان الوعي والدخول في حالة غيبوبة.

التصرف الصحيح

وأوضح الشهري أن الحل الأمثل لهبوط السكر هو تناول كوب من الماء ووضع ملعقتين من السكر فيه وشربه. يمكن أيضًا استبدال الماء بكوب من العصير المحلى. بعد ذلك، يجب الانتظار لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة ثم قياس مستوى السكر مرة أخرى. إذا كان المستوى أعلى من 70، فهذا يعني أن الأمور تسير بشكل جيد وتم تجاوز مرحلة الخطر. أما إذا كان المستوى أقل من 70، فيجب تناول كوب آخر من العصير المحلى أو الماء المحلى بملعقتين من السكر أو العسل.

تجنب بعض الأطعمة

ونصح الشهري بعدم تناول الحلاوة الطحينية أو قطعة الشوكولاتة في حالة هبوط السكر، حيث أنها لا ترفع مستوى السكر بشكل سريع نظرًا لاحتوائها على الدهون التي تمتص ببطء.