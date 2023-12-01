صدمة كبيرة للفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية.. هتتصدم لما تعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الزواج سنة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولابد أن يمر بها الجميع، بل يجب على الجميع اختيار شريك الحياة التي يحب العيش معه، ليس بالضرورة من نفس الجنسية، ولكن بشرط أن يكون له نفس الدين، ولكن رفضت المملكة العربية السُّعُودية الزواج من رجال ونساء من جنسيات مختلفة تمامًا، لكن هذا أصبح الآن ممكنًا في ضوء بعض التغييرات التي حدثت في المملكة العربية السُّعُودية وتطور المجتمع، وتتاح للمرأة الفرصة من الأجانب، ويمكننا أن نرى أن النساء بحاجة إلى اختيار شريك الحياة التي يحب العيش مع رجال من نفس الجنسية.

يفضلن الفتيات السعوديات الزواج من رجال الجنسية العربية

ظهرت الدراسات والتقارير أن هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع السعودي ترجع إلى عدة أسباب، يبدو أن الرجال الأجانب، سواء كان مصريًا أو جنسية أخرى، يعاملون المرأة السُّعُودية بلطف واهتمام، في حين يعتقد البعض منهم أن طبيعة الرجل السعودي تكون في بعض الأحيان أكثر أهمية. ولذلك قد يكون صعبا هذا على المرأة السُّعُودية بالعثور على الدعم والاهتمام لذلك فهي تبحث عن شريك لها في الحياة.

النساء السعوديات لهم الحق في إقامة الأجانب

بالنسبة للنساء السعوديات يتم منحهن الحق في السيطرة على إقامة شريكهن الأجنبي في المملكة العربية السُّعُودية، وقد أظهر الزواج بين النساء السعوديات والرجال الأجانب تطور دور المرأة في المجتمع السعودي والقدرة على اختيار شريك حياتهن وتوجيه مسار حياتهن الزوجية في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك متطلبات وشروط يجب استيفاؤها للزواج من رجل أجنبي، مثل وجود الاستقرار الاجتماعي والمالي في الزواج المحتمل وقدرته على رعاية أسرته وتوفير حياة مستقرة، وتشمل هذه الشروط مشاكل الوضع المالي والمهني للزوج المحتمل، ومدى ملاءمته الجوانب الاجتماعية والثقافية للأسرة المستقبلية.