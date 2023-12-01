انت الان تتابع خبر تتناولون السم كل يوم ولا تعرفون.. دراسة مرعبة تكشف أخطار أشهر مشروب صباحي لا يستغني عنه أحد، لكنه سبب كل بلاء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت دراسة في مركز أبحاث التعديل العصبي في مستشفى بتلر في بروفيدنس، رود آيلاند، أن الاعتياد على شرب القهوة صباحًا، قد يؤدي إلى بعض الأضرار الخطيرة على الدماغ، حيث يمنع المخ من تجديد أسلاكه.

وأوضحت الدراسة أنه من الناحية النظرية، فإن الكافيين يؤثر على قدرة المخ على استقطاب المعلومات وتحليلها، ونوهت لضرورة تسليط الضوء على هذا الأمر بشكل مكثف.

وأشارت أن الأبحاث جميعها توضح أن للكافيين آثار إيجابية وسلبية، فهو يمنع الخرف، وكذلك له تأثير في الإصابة بالسكري، وكذلك قدرته على منع الأدينوزين، والذي بدوره يعطي للجسم شعور باليقظة.

ويعتبر منع هذه المادة له أضرار أيضًا لما لهذه المادة من قدرة على التقوية طويلة المدى، والتي لها دور كبير في تعزيز الروابط بين الخلايا العصبية، بعضها البعض.

وشددت الدراسة على ضرورة البحث وإعطاء الأمر أهمية كبيرة، للوقوف على تأثير الكافيين على الجسم، لما له من تأثير مباشر على الذاكرة، وكذلك الصحة العقلية والجسدية.