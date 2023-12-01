الجوازات السعودية تزف بشرى لكافة المقيمين.. قم بهذه الإجراء البيسط قبل انتهاء العام 2023 واحصل على الجنسية فورًا

انت الان تتابع خبر الجوازات السعودية تزف بشرى لكافة المقيمين.. قم بهذه الإجراء البيسط قبل انتهاء العام 2023 واحصل على الجنسية فورً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هناك العديد من الأجانب الذين يعملون داخل المملكة العربية السعودية ويقيمون هنا لفترة طويلة، قد وجدوا أنهم يتعاملون بشكل جيد من قبل سكان المملكة العربية السعودية ويرغبون بالحصول على الجنسية السعودية، وفقًا للمادة التاسعة من القانون السعودي يمكن منح الجنسية السعودية للأجانب ولكن يجب توافر بعض الشروط المهمه تابع بقية المقال لمعرفة التفاصيل.



شروط حصول الأجانب على الجنسية السعودية

تم إنشاء مادة في القانون السعودي تحدد بعض الشروط التي يجب الالتزام بها لتمكين الأجنبي من تقديم طلب

يجب أن يكون عمر الشخص الذي يتقدم قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره.

تتمثل الإقامة الدائمة في العيش بشكل مستمر داخل البلاد المملكة العربية السعودية، أو في الوقت الذي يقدم فيه طلب للحصول على الجنسية السعودية.

أن يكون الشخص قوياً جسدياً دون أي مشاكل صحية، وأن يكون عقلاً سليماً دون أي فقدان لقدراته العقلية.

يجب على هذا الشخص الأجنبي أن يستطيع تنفيذ أي مهمة في المجالات العلمية أو الرياضية أو حتى في مجالات التجارة المختلفة.

يتعين أن يشتمل المتقدم على جواز سفر صالح.



أن يكون للشخص الأجنبي هذا دخل مستقر ومثبت له، ويمكن إثبات ذلك من خلال المستندات الرسمية.

يجب أن يتم إحضار نموذج 64 ونسخه بشكل صحيح.

يجب إحضار صورة شخصية مختومة من إدارة الجنسيات في المملكة العربية السعودية.

تطلب اللجنة المختصة بمنح الجنسية السعودية إحضار شهادة الميلاد للأجنبي، والتي تم إصدارها في بلده الأصلي، حتى يتسنى للجنة مطابقة المعلومات المقدمة من الشخص الأجنبي.



خطوات الحصول على الجنسية السعودية

يجب أن يتوجه المتقدم إلى سجل القيد ويقدم طلباً للحصول على الجنسية السعودية، بعد ذلك، سيحصل على قسيمة الطلب من سجل القيد، والتي تحتوي على رقم القيد وتاريخ الطلب واتباع الآتي:

إحضار نموذج ستة وسبعين وكتابته بشكل جيد.

يجب إحضار نسخة مصورة من الأوراق والوثائق المطلوبة.

يجب تزويد الجهات المختصة بتوقيع صاحب الطلب بالإضافة إلى صورته الشخصية.