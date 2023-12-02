انت الان تتابع خبر ممرضة سعودية تفقد أعصابها على الهواء... اقتحمت الاستوديو وأعطت المذيع حقنة في هذه المنطقة مباشرةً ودون تردد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أظهر مقطع مرئي المممرضة من وزارة الصحة مرعبة العنزي، وهي تقوم بإعطاء لقاح مضاد للأنفلونزا الموسمية، لمذيع برنامج الراصد عبدالله الغنمي، على الهواء مباشرة.

جاء ذلك على إثر إستضافة الغنمي لممثلين من وزارة الصحة، للتوعية بضرورة أخذ اللقاح، وذلك لأهميته الكبيرة، ليكون ذلك لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين حول اللقاح.

يذكر أن البعض يكون عندهم ألم موضعي خفيف جدًا، و90% لا يظهر عليهم أي علامة لأي عرض جانبي، والقليل جدًا يشعرون بحرارة في موضع اللقاح فقط.