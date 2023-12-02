مشروع جديد يقلب الطاولة على دول الخليج ويشعل الحماسة.. تفاصيل حصرية لأول مرة!

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الرياض - روايدا بن عباس - سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تطلقان مبادرات سياحية مشتركة

أعلنت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عن إطلاق عدد من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة، بما في ذلك فكرة "تأشيرة سياحية موحدة" التي تم طرحها سابقًا بين دول التعاون الخليجي. وتهدف هذه المبادرة، وفقًا لوزارة السياحة السعودية، إلى إضافة رحلات موسمية جديدة وزيادة الترويج السياحي وإطلاق تقويم سياحي مشترك، بالإضافة إلى دعم الاستثمار ورواد الأعمال في قطاع السياحة.

المبادرات السياحية المشتركة

تم خلال استقبال وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي لنظيره السعودي أحمد الخطيب عقد جلسة مباحثات للاتفاق على المبادرات السياحية المشتركة. وتغطي هذه المبادرات مجالات الترويج والتسويق والتنشيط السياحي، والتشريعات والأنظمة السياحية، والتعاون في مجال الربط الجوي ورحلات الطيران الموسمية. وتشمل أيضًا تطوير برامج سياحية مشتركة في مجال التخييم وسياحة المغامرات، وتقويم للفعاليات السياحية المشتركة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة.

تعزيز التعاون السياحي

أشار وزير التراث والسياحة العماني إلى أن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تعدان وجهتين سياحيتين مهمتين في المنطقة، نظرًا لتنوعهما الطبيعي والثقافي. وأكد أهمية تعزيز التكامل بين البلدين وتعظيم قدراتهما لجذب السياح العالميين.

من جانبه، أشار وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إلى أن اللقاء مع نظيره العماني تضمن مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال السياحة. وقد قام بجولة في المتحف الوطني وأطلق مع المحروقي حزمة من المبادرات والبرامج السياحية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

تأشيرة سياحية موحدة في الخليج العربي

يذكر أن عددًا من دول الخليج العربي بدأت في دراسة إصدار تأشيرة سياحية موحدة لدخول جميع الدول الست على غرار تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي "شنغن". وتجري مناقشات على المستوى الوزاري حول كيفية الحصول على تأشيرة موحدة.

مجلس التنسيق السعودي العماني

في يوليو 2021، وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق مشترك يهدف إلى تنسيق مواقفهما في جميع المجالات. ويسعى مجلس التنسيق السعودي العماني إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.