انت الأن تتابع خبر مفيدة لأمراض القلب وتقضي على السرطان والسكري وتخفض ضغط الدم.. الخضيري يكشف عن سر عجيب لبذور هذه الفاكهة الموجودة في منزلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكد المعروف في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن بذور العنب وقال انها مفيدة لأمراض القلب والسرطان والسكري وضغط الدم.

كما تحدث الخضيري، عبر حسابه بمنصة "إكس":"تناول بذور العنب ولا ترميها، لازم تطحنها بالأسنان وتبلعها لأنها غني بالبروانثوسيانيدين المفيد ضد العديد من الأمراض مثل الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان والقرحة الهضمية والالتهابات الميكروبية وغيرها".