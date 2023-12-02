انت الأن تتابع خبر الفرصة الذهبية جاءت.. شركة الاتصالات السعودية تفتح باب التوظيف لجميع الشباب برواتب مغرية وبدل سكن وبدل نقل ومزايا لا تعد ولا تحصى.. قدم من هنا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر (25) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض.

المسميات الوظيفية:

-أخصائي إدارة التمويل

– خبير التقارير المالية

– خبير تحليل الأعمال

– مدير الضرائب الدولية

– خبير السياسات المالية والرقابة

– كبير محللي المراجعة المالية للشركات التابعة

– محلل رئيسي للتخطيط المالي والميزانية

– مساعد مدير تحليلات الاحتيال

– مدير قسم ضمان منتجات التنقل والنمو

– محلل رئيسي للميزانية

– مدير قسم تصميم التكاليف التنظيمية

– مساعد مدير التخطيط المالي

– مساعد مدير تمكين البيانات والمنصات

– خبير رئيسي في البنية التحتية والطاقة المتجددة

– خبير أول في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية

– خبير في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية

– خبير رئيسي في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية

– خبير في البنية التحتية والطاقة المتجددة

– خبير أول في البنية التحتية والطاقة المتجددة

– مساعد مدير التدقيق بوحدة الاستراتيجية المؤسسية

– وظائف الدعم مساعد مدير التدقيق

– مساعد مدير تدقيق الأسواق الجديدة

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية

– التخصصات المالية

– التخصصات التقنية

– التخصصات الهندسية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– علاوة أداء سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– التطوير الوظيفي.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الرابط التالي:

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