انت الان تتابع خبر لن تحتاج الى شيخ بعد اليوم.. هذا الدعاء البسيط يفك السحر المعقد فورا اذا كررته ثلاث مرات وانت تفعل هذا الشيء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توجد عدة أدعية لفك السحر منها ما قد يستخدم في الرقية الشرعية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يدعي به الإنسان ربه في أوقات استجابة الدعاء وأثناء الصلاة، وكلها أدعية مأثورة ومستحبة تعمل على علاج السحر والتحصين منه، كما تحمي الإنسان من الحسد والعين والمس وسائر الشرور الخفية، وعبر القاهرة 24 نستعرض مجموعة من تلك الأدعية.



أدعية لفك السحر

ورد في السنة النبوية أدعية لفك السحر التحصين ضد الأمراض الخفية كالحسد والعين والمس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية والاسترقاء من العين والحسد، إذ ورد عنه أنه قال "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، والسِّحْرُ،… الحديث"، لذلك من شعر بغرابة في مشاعره وتصرفاته أو تغير من جهة زوجته أو أهله بشكل مفاجئ .

ومن الأدعية النبوية التي تقال خلال الرقية الشرعية لعلاج السحر:

بسم الله (ثلاثًا) أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر؛ سبع مراتٍ.

بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك.

بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ.

أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق 3 مرات.

أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا.

أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ 3 مرات.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ 7 مرات.

ومن الأدعية المستحبة لفك السحر أيضًا ما يلي:

اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: "وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ".

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مس، ومن شر ما يسرح بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يسرح بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.