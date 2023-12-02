"اكتشف السر العجيب للتخلص من السحر والحسد بطريقة سهلة ومجربة تستخدمها الشيوخ!"

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الرياض - روايدا بن عباس - دعاء فك السحر والحسد: الدعاء الأكثر فعالية للتحصين من السحر والحسد

تساءل الكثيرون عن دعاء فك السحر والحسد، وهل هناك دعاء معين مذكور عن النبي أو الصحابة التابعين يعرف بـ "دعاء فك السحر والحسد"؟ يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله ويتعوذ من الشيطان الرجيم دائمًا، وأن يدعو بدعاء فك السحر والحسد. قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، الذي كان رئيسًا لجنة الفتوى بمشيخة الأزهر، إن من دعاء فك السحر والحسد أن يقول المؤمن: "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب".

أفضل دعاء لفك السحر والحسد

وبالنسبة لدعاء فك السحر والحسد، يجب أن يقول المؤمن: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مس، ومن شر ما يسرح بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يسرح بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".

ما يقال في دعاء فك السحر والحسد

وفي نهاية الدعاء لفك السحر والحسد، يجب أن يقول المؤمن: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن".