انت الأن تتابع خبر دى مش وصفه دى اختراع.. اعملى لأولادك احلى دونات مقلية فى 10 دقائق بطريقه سهله ومكونات بسيطه والنتيجة مذهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الدونات المقلية هى احد الوصفات التى تبحث عنها الامهات وربات البيوت لانها من الاطعمه الخفيفة واللذيذه والتى يحبها الاطفال والكبار ويمكن تناولها كوجبة خفيفة للافطار او للعشاء ويمكن تحليتها بالسكر او بالشيكولاته او بالعسل او بالعديد من المكونات وبما ان شراءها من محلات الحلويات اصبح مكلف جدا تلجئ الامهات للبحث عن طريقه عملها بالمنزل ومن خلال هذا التقرير نقدم اليكم طريقه عمل الدونات المقلية بطريقه سهلة ومكونات بسيطه.

مكونات عمل الدونات المقلية الهشه :

الدونات من الوصفات التى لا تحتاج وقت طول لتحضيرها ولكن اولا يتم تحضير بعض المكونات وتجهيزها لبدء عمل الدونات المقليه بخطوات بسيطه كالاتى :

ثلاث اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من السكر المطحون.

بيضه واحده.

2 معلقه صغيرة من البيكينج بودر.

2 معلقه كبيره من الزبده.

2 معلقه صغيره من الخميرة.

معلقه صغيره من الفانيليا.

كوب من الحليب الدافئ.

معلقه صغيره من الملح.