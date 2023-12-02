انت الأن تتابع خبر اولادك هياكلوا أحلى ساندوتشات.. طريقه عمل العيش الفينو فى المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات بسيطه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العيش الفينو لا يمكن الاستغناء عنه فى كل منزل ومع فتره الموسم الدراسى و عمل الفطار يوميا لأطفالنا تبحث الامهات عن طريقه عمل العيش الفينو فى المنزل بطريقه مضمونه وعمل كميات كبيرة والتوفير فى اسعار العيش الفينو وذلك بعد زياده سعر العيش الفينو فى الافران ومن خلال هذا المقال سنوضح اليكم طريقه عمل العيش الفينو فى المنزل بطريقه سهلة وكميات كبيره وخطوات بسيطه.

مكونات عمل العيش الفينو فى المنزل :

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات

2 معلقه صغيره من الخميرة

نصف كوب من السكر المطحون

نصف كوب من الزيت النباتى

كوب من الحليب الدافئ

كوب زبادى

كوب ماء

رشه ملح

خطوات تحضير وعمل العيش الفينو فى المنزل :

نقوم وعاء وخلط كل من الماء والخميره والسكر وخلطهم بطريقه جيدة.

نحضر وعاء عميق ونضح به الدقيق والملح ثم نقوم بوضع الماء بالخميره فى الوعاء.

نضيف الزبادى والحليب والزيت الى الوعاء وخلط المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متماسك وعجينه طريه.

نغطى العجينه ونتركها حتى تخمر لمده نصف ساعه.

نقوم بتقطع العجينه الى كور ونفرد كل كره بواسطه النشابه على سطح به دقيق.

نقوم بلف العجينه على شكل رول “شكل العيش الفينو”.

نقوم بتحضير صنيه وندهنها بالذبدة ونضع بها العيش الفينو.

نقوم بتغطيه صوانى الفينو حتى يكبر حجمه.

نقوم بتسخين الفرن جيدا على درجه حراره عالية.

نقوم بدهن العيش الفينو بالزيت بكميه خفيفه.

نترك العيش حتى تصبح بالون الذهبى.

نقوم باخراجه وبالهنا والشفا.