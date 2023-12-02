وصفة سحرية لفقدان الوزن بسرعة وسهولة.. اكتشفها الجميع وتطبيقها في كل منزل

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الرياض - روايدا بن عباس - محمد ممدوح يكشف سر فقدانه 45 كجم من وزنه

كشف الفنان المصري محمد ممدوح عن برنامج إنقاص الوزن الذي اعتمد عليه خلال الفترة الأخيرة وسر فقدانه 45 كجم من وزنه. وفي تقرير نشرته فضائية العربية مصر، تم ذكر البرنامج الذي اعتمده ممدوح بعنوان "خسر 45 كجم من وزنه.. محمد ممدوح يكشف سر فقدانه للوزن".

اعتماد نظام صوم الماء

أوضح محمد ممدوح في لقائه الأخيرة مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" أنه اعتمد على نظام "صوم الماء" لخسارة وزنه. وأكد أنه لم يكن يعلم شيئًا عن هذا النظام وأن مدير أعماله طلال قام بتشجيعه على تجربته.

فوائد نظام صوم الماء

أشار ممدوح إلى أنه استمر لمدة 17 يومًا في شرب الماء فقط دون تناول أي طعام، وأكد أن هذا النظام صحي للغاية ولا يسبب أي ضرر. كما أشار إلى أن بعض الأطباء كانوا يقومون بمتابعة حالته خلال هذه الفترة.

تجربة خطيرة ونظام غذائي جديد

وصف ممدوح هذه التجربة بأنها خطيرة، وأكد أنه شعر براحة كبيرة خلال تلك الفترة. بفضل هذا النظام، تمكن من فقدان حوالي 45 كجم من وزنه. حاليًا، يعتمد على نظام غذائي جديد يتضمن تناول وجبات صغيرة كل ساعتين مع شرب كميات كبيرة من الماء.

آخر أعمال محمد ممدوح

آخر أعمال محمد ممدوح كان فيلم "وش في وش" بطولة أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.