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أجواء الشتاء ستكون مرعبة مع المطر الغزير... الأرصاد الأردنية تكشف ما سيحدث خلال ساعات وتحذر جميع السكان

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الرياض - روايدا بن عباس - أكدت دائرة الأحوال الجوية الأردنية، على أن طقس اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 في الأردن، سيكون طقسا دافئا، لكنه مائل إلى الطقس الشتوي، وهناك احتمالات بسيطة لسقوط أمطار على بعض المناطق دون غيرها اليوم في الأردن.. تعرف عليها معنا:

الحرارة:

العظمى: 21 درجة مئوية في عمان، 18 درجة مئوية في العقبة، 15 درجة مئوية في إربد، 13 درجة مئوية في المفرق.

الصغرى: 11 درجة مئوية في عمان، 10 درجات مئوية في العقبة، 8 درجات مئوية في إربد، 6 درجات مئوية في المفرق.

الأمطار:

احتمالية ضئيلة للأمطار في شمال ووسط المملكة.

الرطوبة:

60% في عمان، 70% في العقبة، 80% في إربد، 90% في المفرق.

الرياح:

شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، تتراوح سرعتها بين 10 و15 كيلومترًا في الساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

الشبورة:

احتمالية لتشكل الضباب والضباب الخفيف في بعض المناطق الشمالية والوسطى.

ارتفاع الأمواج:

20 سنتيمترًا في خليج العقبة، 40 سنتيمتراً في خليج العقبة، 60 سنتيمتراً في خليج العقبة.

توصيات:

ارتداء الملابس الشتوية المناسبة في المناطق الشمالية والوسطى.

الانتباه إلى تشكل الضباب والضباب الخفيف في بعض المناطق الشمالية والوسطى.

أخذ الحيطة والحذر من خطر تدني الرؤية الأفقية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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