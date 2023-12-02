انت الان تتابع خبر بحزن شديد خبير أرصاد سعودي يخرج بتحذير مرعب.. هذه المنطقة الموجودة في المملكة معرضة لكارثة غير مسبوقة وقد أعذر من أنذر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدر المركز الوطني للأرصاد من أجواء باردة وانخافض درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة.وأوضح على حسابه في منصة"إكس"، أن ابتداءً من الليلة وخلال اليومين القادمين، من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على مناطق وسط المملكة تشمل العاصمة الرياض.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ( ْ15 - ْ12) درجة مئوية.

انخفاض في درجات الحرارة

وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة في مناطق عدة من المملكة، بحيث يكون الطقس معتدلاً في عموم المناطق يميل للبرودة في شمال المملكة والقمم الجبلية العالية.

أمطار متوقعة على مناطق جنوب المملكة

كما أنه من المتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على أجزاء من جنوب غرب المملكة، والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية على شرق ووسط المملكة وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على باقي المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد في أغلب المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة على معظم المناطق.

أحوال جوية غير المُستقرة مع أمطار متفرقة

يأتي هذا مع تعرض أجزاء من شمال المملكة ورُبما شمال المنطقة الوسطى ببعض الأحوال الجوية غير المُستقرة والتي يُرافقها فرص هطول أمطار مُتفرقة في أغلبها وتشمل مناطق دون الأخرى.

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة