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رياض - احمد صلاح - ماسكات تقشير الشفايف أقوى الماسكات لنعومة وتوريد الشفايف من أول استعمال، حيث إن ماسك الشفايف من الماسكات التي نهملها كثيراً على الرغم من الفوائد المتعددة التي تحققها في التخلص من خلايا الجلد الميت والقضاء على اسمرار الشفايف الذي ينتج بكثرة نتيجة أسباب مختلفة، ومنها: كثرة التعرض لأشعة الشمس، التدخين، تغير مستوى الهرمونات في الجسم، تناول المضادات الحيوية، التعرض لبعض المشاكل الصحية التي ترتبط بجهاز المناعة، الإصابة بنقص الفيتامينات مثل فيتامين ب 12.

ماسكات تقشير الشفايف

لا بد من استعمال تلك الماسكات أو اختيار على الأقل نوع واحد والاستمرار عليه لتجنب تشقق الشفاه وجفافها خاصة في فصل الشتاء للحصول على نعومة مثالية وشفايف جميلة طوال الوقت.

ماسك السكر لتوريد الشفايف

ماسك السكر من الماسكات الهائلة التي تساعد في تقشير الشفايف وزيادة جمالها والتخلص من خلايا الجلد الميت، ويمكن تحضيره عن طريق خلط ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون واستخدامهما في فرك الشفايف في حركات دائرية.

ماسك القرفة والفازلين لنفخ وتوريد الشفاة

نقوم بخلط ملعقة من القرفة مع أخرى من الفازلين وتوزيعها على الشفايف وتركه لمدة ربع ساعة.

نقوم بفرك الشفتين قبل غسلهما بالماء لإزالة خلايا الجلد الميت.

السكر وزيت النعناع فيلر طبيعي للشفايف

زيت النعناع يساعد على توريد ونفخ الشفايف، كما أن السكر يساعد في تقشير الشفايف.

نقوم بخلط زيت النعناع مع السكر بكميات متساوية، ونضعه على الشفاه ويترك لمدة 5 دقائق.

ماسكات الشفايف الجاهزة

توجد أنواع عديدة من ماسكات الشفايف التي تستخدم في ترطيبها وتوريدها دون بذل جهد، ومن أشهر الماسكات المستخدمة في ذلك:

لانيج

يساعد ماسك لانيج في ترطيب الشفاه الجافة خاصة قبل النوم.

سيفورا

يتكون سيفورا من زبدة الشيا والتي اشتهر عنها فاعليتها الكبيرة في الترطيب.

Once Upon A Tea

من أفضل الماسكات التي يمكن استخدامها لترطيب الشفاه.

فوائد ماسكات تقشير الشفايف

مهما اختلفت أنواع الماسكات التي تستخدميها في تقشير الشفايف، فإن لها فوائد مختلفة تشمل الآتي:

إزالة الجلد الميت الناتج عن جفاف الشفايف، حيث يساعد التقشير في إزالة القشور منها.

إكساب الشفايف الرطوبة واللمعان والنعومة التي تحلمين بها.

حماية الشفايف من الجفاف التي تتعرض لها خاصة في فصل الشتاء.

روتين فعال العناية بالشفايف

الشفايف أيضا تحتاج إلى روتين خاص بها مثل الشعر والبشرة حتى تصبح جذابة ولامعة، وحتى تحصلين على ذلك عليك اتباع الآتي:

عدم لعق الشفاة أو لمسها لأن ذلك لا يساعد في ترطيبها كما تعتقد بعض النساء ولكنه يزيد الأمر سوءاً ويجعلها أكثر جفافا.

إزالة الروج باستخدام مزيل المكياج الخاص بك حتى لا يتسبب في حدوث حساسية.

الإكثار من شرب الماء الذي يجعلها رطبة بشكل دائم أفضل من استخدام أدوات التجميل.

ترطيب الشفاه قبل النوم باستخدام أحد المرطبات وتركها حتى الصباح.