انت الان تتابع خبر لا يقدر عليه ساحر ولا جان .. هذا الدعاء يخيف الشيطان ويجعله يهرب منك و يتجنب المرور بجانبك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يريد البعض معرفة ما هو الدعاء الذي يخاف منه الجن؟، ولم يحدد الشرع دعاء معين يخاف منه وآخر لا يخاف منه، وذلك لأن ذكر الله عمومًا يطرد الجن ويخيفه ويزعجه، لكن وردت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالاستعاذة من الجن والتحصين منه خاصة في الليل وأثناء السير في الأماكن المظلمة والصحراوية ومن هذه الأدعية:

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.

اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بوَجْهِك الكريمِ، وبكَلِماتِك التَّامَّةِ مِن شَرِّ ما أنت آخِذٌ بناصيتِه، اللَّهُمَّ أنت تَكشِفُ المغرَمَ والمأثَمَ، اللَّهُمَّ لا يُهزَمُ جُندُك، ولا يُخلَفُ وَعدُك، ولا يَنفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ، سُبحانَك وبحَمْدِك.

اللهم أدخلني مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم إني قدمت من بين يدي ويقرأ الإخلاص 3 مرات، اللهم إني قدمت عن يميني ويقرأ الإخلاص 3 مرات، اللهم إني قدمت عن يساري ويقرأ الإخلاص 3 مرات، اللهم إني قدمت من فوقي ويقرأ الإخلاص 3 مرات.

بسم الله على نفسي، بسم الله على روحي، بسم الله أصبح، وبسم الله أمسي، بسم الله رب كل شيء.

يا رب أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدمرا.

اللهم استودعتك نفسي فاحفظها من شرور خلقك، أعوذ بك من كل شيطان يترصدني ومن كل حاسد يستكثر علي نعمك.

اللهم احفظني وأهلي بعينك التي لا تنام، واكنُفْنا بكنَفِك الذي لا يُرام، واحفظنا بعزِّك الذي لا يُضام واكلأنا بالليل والنهار.