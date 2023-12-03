من أجل هذا السبب يترك الرجال السعوديين زوجاتهم ويطلقوهن بعد شهر واحد... رجل سعودي يكشف أشياء جنونية أبكت جميع النساء

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الرياض - روايدا بن عباس - أثار شقيق مشهور سناب شات ومواقع التواصل غازي الذيابي جدلاً واسعًا بعدما أكد أن الرجل الذي يحب امرأة يفقد شغفه بعدما يتزوجها .

وجاء شقيق الذيابي في مقطع فيديو وهو يحكي عن قصص الحب قائلاً:” الرجال يحب امرأة لين يتزوجها إذا تزوجها قل الشغف.”

وأضاف :” الرجل إذا تزوج من يحب ينتهي الحب، وأي شيء يحتاجه الإنسان ويملكه ينتهي قيمته، حتى احنا عندنا ملايين وإذا تعدى الرقم معين ما عاد عندنا شغف .”

وأشار إلى أن الشيء الذي تظل قيمته هو الشخص نفسه بـ عقله وفكره وشخصيته وبناء نفسه .