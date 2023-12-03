"اكتشفوا النبتة السحرية التي تعيش في كل منزل وتقضي على السعال والزكام في لحظات

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الرياض - روايدا بن عباس - فوائد شاي الزعتر الصحية

يُعتبر شاي الزعتر من المشروبات الصحية الذي ينتشر بين الكثيرين، حيث أن فوائد شاي الزعتر الصحية متعددة، نلخصها في السطور التالية.

وصفة شاي الزعتر

قم بغلي الماء ثم أضف أوراق الزعتر واتركها للغليان مرة أخرى، ثم ارفعه من النار وقم بتصفيته، وأضف إليه العسل وعصير الليمون حسب الرغبة.

علاج الزكام والتهاب الحلق

شاي الزعتر مفيد جدًا لعلاج جميع أنواع مشاكل الجهاز التنفسي، فهو يعطي راحة فورية من مشاكل الأنفلونزا الموسمية مثل الزكام والرشح والتهاب الحلق وما إلى ذلك.

علاج السعال

يعمل شاي الزعتر على علاج الإصابة بالسعال، وذلك بسبب خصائصه الطاردة للبلغم، لهذا السبب يتم تناوله في فصل الشتاء بشكل أساسي، والذي يساهم في تهدئة المسالك التنفسية وتوسيع الشعب الهوائية.

تخفيف الالتهاب

يحتوي شاي الزعتر على زيت قوي طبيعي يقتل البكتيريا الضارة في المعدة لأن لديه خصائص مضادة للجراثيم، مما يساعد في التخلص من مشاكل مثل الإسهال.

الحماية من السرطان

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Natural Product Communications، وُجد أن للزعتر خصائص خاصة مع السمية الخلوية، والتي يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في الحماية من سرطان القولون والأمعاء، وفي دراسة أخرى نقول إن شرب شاي الزعتر بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

خفض ضغط الدم

إذا كنت مريضًا بارتفاع ضغط الدم، فإن شاي الزعتر مفيد لك لأنه يساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم مستوياته تحت السيطرة.