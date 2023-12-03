عاجل حالة الطوارئ في هذه المدن السعودية.. ومركز الأرصاد الجوية السعودية يوضح ماسيحدث خلال الساعات القادمة

انت الان تتابع خبر عاجل حالة الطوارئ في هذه المدن السعودية.. ومركز الأرصاد الجوية السعودية يوضح ماسيحدث خلال الساعات القادمةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الثاني من ديسمبر الجاري وذلك وفقًا لأحدث الخرائط الجوية التي توضح الظواهر الجوية خلال اليوم في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.



حيث تشهد المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة تجدد في فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة وذلك على مناطق الباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة ومرتفعات عسير والقصيم.

وقد أشارت الخرائط الجوية إلى ارتفاع مستوى سطح البحر الأحمر خلال اليوم نتيجة لسرعة الرياح السطحية والتي ستصل إلى شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب مما يؤدي إلى ارتفاع الموج من متر على مترين مع حركة متوسطة في الموج.



بينما تصل سرعة الرياح السطحية على الخليج العربي إلى شمالية غربية وشمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة بينما يبلغ ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف مع حركة خفيفة إلى متوسطة في حالة الموج.