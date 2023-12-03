انت الان تتابع خبر درجات الحرارة تحت الصفر، وعاصفة رعدية مرعبة ستنسف هذه المدن... الأرصاد المصرية تعلن الطوارئ وتكشف حالة الطقس لمدة أسبوع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من يوم غد الأحد 3 ديسمبر 2023 إلى الجمعة 8 من الشهر ذاته، ودرجات الحرارة وخريطة الأمطار خلال تلك الفترة.

ولفتت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن حالة الطقس غدًا الأحد من المتوقع أن تشهد طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس، لطيف في الظل أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

الطقس غدًا في مصر

وتتكون شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 تشهد حالة الطقس شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، وأمطار خفيف بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 6 و7 ديسمبر 2023 نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتوجد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.