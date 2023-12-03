توقعات ماغي فرح تكشف لك حظك الوفير في ديسمبر.. احصل على ثروة طائلة وأموال جمة

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الرياض - روايدا بن عباس - توقعات ماغي فرح لشهر ديسمبر

بعد دخول شهر ديسمبر، قدمت خبيرة الابراج ماغي فرح توقعاتها لبعض الابراج، حيث كشفت أنه سيكون شهر جيد للعديد من الأبراج.

فرص الحب والرومانسية

ماغي فرح قالت ان هناك العديد من الأبراج الفلكية ستحظى بعام جيد للحب والرومانسية، مع احتمالات عالية للزواج أو الارتباط. من الابراج التي توقعت لها ليلي عبد اللطيف بعام الحب والرومانسية لهم، منها : برج الحمل وبرج الثور، وبرج الميزان وبرج العقرب، ولكن يجب الانتباه إلى بعض المشاكل الصحية المحتملة لبرج الميزان والعقرب.

توقعات لبعض الأبراج

برج السرطان

أشارت ماغي فرح إلى أن عام 2024 ستحمل إلى مواليد برج السرطان، وعلى الأرجح تغييرات جذرية، ولكن تناقضات كثيرة أيضا.

برج الأسد

تعتبر ماغي فرح أن 2024 هو عام الخير والإقبال على جديد بالنسبة لمواليد برج الأسد، على الرغم مروره من إجباريا بفترات ضاغطة ومصاعب وتعقيدات تفرضها التنافرات الفلكية، اعتبارا من منتصف شهر مايو/آيار.

برج العذارى

تعتبر ماغي فرح أن عام 2024 ممتاز في معظم أشهره لمواليد برج العذراء الذين سيجنون رزق وفير وأموال طائلة، وذلك لأن الكواكب بمجملها تحميهم وتعدهم بالأفضل وتنسيهم ما حدث معهم خلال السنوات الماضية.

برج الميزان

تقول ماغي فرح إن 2024 هو التغييرات الكبرى بالنسبة له، وذلك في كل المجالات، تفاجئه أحيانا وتأتي على غير انتظار، في حين يقبل عليها بقرارات شخصية يتخذها، حسب الظروف والتطورات.