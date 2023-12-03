انت الان تتابع خبر الجنيه المصري يتدهور مجددًا والأخضر الأمريكي يوجه له الضربة القاضية... أسعار الصرف اليوم جنونية، والبنوك تغلق ابوابها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تراجعت اسعار الجنيه المصري امام الدولار الامريكي والعملات الاجنبية في السوق السوداء اليوم السبت 2 ديسمبر بعد ان تحسن الجنيه المصري في وقت سابق.

وتدهورت اسعار الصرف مجدداً ووصل سعر الجنيه المصري امام الدولار الى 48.20 للشراء و49.20 للبيع بعد ان انخفض يوم الخميس الماضي بفعل تحويلات المغتربين نهاية الشهر وتجديد ديون خليجية لصالح مصر.

وامام الريال السعودي ايضاً تدهورت اسعار الصرف وبلغت 12.87 جنيه للشراء و 13.13 جنيه للبيع اليوم السبت.

وجاء تدهور الجنيه مجدداً لأن التحسن كان بفعل تحويلات المغتربين نهاية الشهر ومن غير المعروف الى اين ستتجه الاسعار.

ومثل تراجع اليوم السبت في اسعار الصرف صدمة للمتعاملين بعد آمال بالتحسن.