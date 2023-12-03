انت الأن تتابع خبر اعملية فى بيتك احسن من الجاهز.. طريقة عمل الوافل المقرمش بمكونات اقتصادية وخطوات بسيطه وطعم خرافى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الوافل من ألذ الحلويات سريعه التحضير ويعشقها العديد من الاشخاص من الاطفال والكبار بأطعم مختلفة كالشيكولاتة والعسل والمربى والكثير من الاطعمة المختلفة ويمكن ايضا اضافه بعض قطع الفاكهه عليها ليعطيها مزاج رائع ومن خلال هذا التقرير نقدم اليكم مكونات وخطوات تحضير الوافل المميز فى المنزل واحلى كتير من الجاهز وبمكونات بسيطه موجوده فى كل منزل.

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مكونات عمل الوافل فى المنزل :

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

1 كوب من الحليب الدافئ.

بيضه واحدة.

نصف كوب من السكر المطحون.

2 مكعب زبدة.

معلقه صغيرة من البيكنج بودر.

معلقه صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

الصوصات بالنكهات المحببه لحشو الوافل من الداخل والخارج.

بعض قطع الفاكهه لتزين الوافل.

خطوات تحضير الوافل فى المنزل :

نقوم بتحضير وعاء عميق واضافة البيض والفانيليا واللبن والزبده المذابة والسكر وخفقهم بطريقه جيده.

نضيف كل من الدقيق والبيكنج بودر ورشه الملح الى الوعاء.

نقوم بخلط العجينه جيدا لمده ربع ساعه حتى تتشكل العجينة بشكل جيد.

نحضر جهاز عمل الوافل الخاص بنا ونقوم بأضافة العجينه لمده 7 دقائق.

نقوم بأضافة الصوصات المختلفة حسب الطلب مثل الكراميل او الشيكولاته او العسل واضافه قطع الفاكهه للتزين وبالهنا والشفا.