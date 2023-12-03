انت الان تتابع خبر تُذهب الهم والحزن وتشفي من السقم.. أكلة نبوية أوصى بها الرسول لكل مريض او حزين، وجميع من تناولوها تغيرت حياتهم.. هل جربتها من قبل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - «التلبينة» أكلة بدوية قديمة، وطعام كان يطبخه العرب، وهو معروف عند أهل البادية حتى قبل الإسلام، ويُعد من خلال طبخ حبة الشعير كاملة، ولما كان القرآن نزل بآياته عند العرب فكان لزاما أن يأتي الوحي الشريف بما يعرفه العرب ليكون لهم آية.

ويقول الداعية الإسلامي، الشيخ خالد الجمل، الخطيب بالأوقاف، إن القرآن الكريم ذكر كثيرا من المطعومات، مثل العدس والبصل وغيرها، حتى كان ذكر الشعير في القرآن وفوائده ليدل على عظمة الوحي الكريم لرسول الله حيث قال تعالي [والحب ذو العصف والريحان]، وقال الإمام الطبري، إنه الشعير الذي فيه التبن والخضرة.

وتعتبر التلبينة النبوية، من الاكلات التي تكتسب أهمية كبيرة في الشرق الأوسط لما تمتلكه من فوائد صحية لضغط الدم والعضلات، فيأتي السؤال ماهي التلبينة؟ وكيف يمكن تحضيرها؟.

التلبينة النبوية

يرغب الكثيرين في تعلم طريقة التلبينة النبوية، خصوصا بعد معرفة ما تقدمه من فوائد الصحية كتيرة التي تجعلهم يقبلون عليها، ويرغبون دائمًا في التعرف على طريقة تحضيرها.

مكونات تحضير التلبينة النبوية:

3 ملعقة كبيرة شعير مطحون بنخالته.

½ 1 كوب حليب.

ملعقة كبيرة عسل.

طريقة عمل التلبينة النبوية:

صبي الحليب في قدر عميق وضعي عليه الشعير والعسل وقلبيهم جيداً.

ضعي القدر على نار متوسطة الشدة مع التقليب باستمرار حتى يغلي الخليط.

اخفضي شدة النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح قوام الخليط كثيفاً.

صبي التلبينه في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة. والصحة والهنا.

يمكن تزيين الوجه بالقرفة المطحونة والمكسرات.

فوائد التلبينة النبوية:

تتعدد فوائد التلبينة النبوية للجسم والتي تتمثل في:

تعزيز وتقوية المناعة لوجود الزنك بها.

مفيدة في علاج الاكتئاب وتهدئة الجهاز العصبي ورفع نسبة هرمون السيوتينين.

المحافظة على نضارة وسلامة الجلد لغناها بفيتامين ب المركب.

تقوية الذاكرة والتركيز وتحسين الوظائف الدماغية لاحتوائهما على الزنك والكولين.

زيادة إدرار اللبن عند المرضعات.

المساعدة في إنقاص الوزن، حيث تعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة لاحتوائها على مادة الكروميوم التي تتحكم في نسبة الأنسولين في الدم، كما أنها تمنح الجسم طاقة عالية دون التحول لدهون.

تحسين عملية الهضم وتهدئة القولون ومساعدته على التخلص من الفضلات بسهولة وسرعة لوجود نسبة كبيرة من الألياف في قشور الشعير.