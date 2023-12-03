العاصفة القادمة.. ليلة الرعب تنتظر السعودية! الارصاد تطلق تحذيرات قوية وتنصح الجميع بالبقاء في المنازل! هل أنت مستعد لمواجهة العاصفة القوية

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الرياض - روايدا بن عباس - توقعات الطقس في المملكة العربية السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

تكون الضباب والرياح السطحية

ووفقًا للتقرير، قد يتشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

ويشير التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، مع سرعة تتراوح بين 12-32 كم/ساعة، وقد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وبالنسبة لارتفاع الموج، سيكون من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وقد يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية.

أما حالة البحر، فسيكون متوسط الموج إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة الطقس على الخليج العربي

بالنسبة لحركة الرياح السطحية على الخليج العربي، ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي، مع سرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و15-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

أما بالنسبة لارتفاع الموج، فسيكون من نصف متر إلى مترونصف، وحالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج.