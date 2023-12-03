انت الان تتابع خبر محلل طقس سعودي يكشف أبعاد الكارثة.. أحوال الشتاء هذا العام في المملكة ستكون جنونية وأهالي هذه المناطق هم الأكثر تضرراً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إنه من المتوقع أن تراوح درجات الحرارة في الرياض غدا ما بين 13-15 درجة مئوية، اليوم الأحد.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن شتاء هذا العام سيكون أعلى في معدل درجات الحرارة ما بين درجة إلى درجتين.

ولفت العقيل إلى أنه من المتوقع أن يكون الشتاء دافئا على معظم مناطق المملكة، موضحا أن الأجواء ستكون مائلة للدفئ ورطبة نوعا ما على سواحل المملكة.

وأوضح أنه من المتوقع ظهور بعض التشكيلات من السحب الركامية الرعدية، اليوم الأحد، على سواحل منطقة مكة المكرمة وكلما اتجهنا جنوبا، وأجواء تميل إلى الدفئء بشكل كبير على السواحل الجنوبية من المملكة.