وداعا للذهب والدولار.. سعودي يكتشف ثروة جديدة ستغير وضع هذه الدولة النامية و ستقلب اقتصاد العالم رأساً على عقب

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الرياض - روايدا بن عباس - الكثير من الأشخاص عن الطرق الآمنة لادخار أموالهم وحفظ قيمتها خاصة في ظل التضخم الصعب للغاية الحاصل في معظم دول العالم، فنرى البعض يلجأ إلى تحويل أمواله إلى ءهب، والبعض يحولها إلى عملة أجنبية مثل الدولار أو اليورو، لكن في السنوات الأخيرة، أصبح معدن البلاديوم ذا أهمية استثمارية كبيرة، كما أصبح منافسًا قويًا للذهب الذي يعتبر ملاذاً آمنا للمستثمرين، وقد تم اكتشاف معدن البلاديوم في عام 1803، ولكن ارتفاع قيمته خلال الأربع سنوات الماضية جعله يتفوق على الذهب من حيث القيمة.

سعر معدن البلاديوم

وصلت سعر الأوقية الواحدة من مادة البلاديوم إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة حيث سجلت 2882.11 دولارًا في فبراير الماضي، متفوقًا على سعر الذهب البالغ 1934 دولارًا للأوقية يعزى هذا الارتفاع إلى ندرة البلاديوم، حيث يعتبر أكثر ندرةً بمرات 30 من الذهب.

استخدامات البلاديوم؟

يستخدم عنصر البلاديوم بشكل أساسي في صناعة السيارات حيث يعمل على تقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى أنه يتميز بخصائص فيزيائية تجعله يستخدم في مجالات متعددة مثل الإلكترونيات وطب الأسنان والتطبيقات الكيميائية والمجوهرات، كما تزيد ندرة عنصر البلاديوم من سعره، وتشير التوقعات إلى نقص في الإنتاج كل عام عن العام الذي قبله.

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وقد انتشرت في الفترة الأخيرة سرقة محولات البلاديوم من السيارات، وذلك لزيادة قيمته، ويمكن الاستثمار في البلاديوم من خلال شراء سبائكه أو الاستثمار في العقود الآجلة أو الاستثمار في الصناديق المتداولة للبلاديوم يشير الخبراء إلى أن هذا المعدن يُعتبر “كنزًا معرضًا للسرقة” في ظل ارتفاع قيمته وندرته.