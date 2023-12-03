انت الان تتابع خبر غنية بفيتامين د، وتجعل الجسم ينضح بالطاقة طيلة الشتاء.. نوع من الأسماك اذا لم تتناولها كل اسبوع فجسدك في خطر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من المعروف أن الجسم فيتامين د عندما يحول ضوء الشمس المباشر مادة كيميائية في الجلد إلى شكل نشط من الفيتامين، وفي فصل الشتاء، قد لا نحصل على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية حتى تتمكن البشرة من إنتاج فيتامين د.

ويكون هناك حاجة إلى زيادة تناول فيتامين أشعة الشمس، اللازم للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

وتنصح اختصاصية التغذية الخاصة ريما باتيل، بأن يكون لدى الشخص نظام غذائي غني بجميع الفيتامينات والمعادن، والحصول على بعض فيتامين د الإضافي في الوجبات خلال فصل الشتاء.

كما أوصت بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع.