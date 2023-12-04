ساعات قليلة تفصل مصر عن كارثة جوية غير مسبوقة في هذه المحفاظات والأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها الأخيرة

انت الان تتابع خبر ساعات قليلة تفصل مصر عن كارثة جوية غير مسبوقة في هذه المحفاظات والأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها الأخيرةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانََا جديدََا لها، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، وكذلك درجات الحرارة التي تشهدها المدن والمحافظات المصرية.

حالة الطقس اليوم في مصر



ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، يسود البلاد اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل إلى حد الضباب، وتكون الحرارة العظمى 25 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحري.

وتكون الشبورة كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، ويسود الطقس أجواء مائلة للحرارة تحت اشعة الشمس، ويكون لطيف في الظل أثناء ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة البحر والملاحة البحرية اليوم



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة البحر اليوم، حيث يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1: 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية: شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر: خفيف: معتدل، وارتفاع الموج 1: 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم



ويسود كلًا من مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، شبورة مائية كثيفة، وذلك في الصباح الباكر، أي من 4 إلى 8 صباحًا، وقد تصل حد الضباب.

وتشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، سقوط أمطار خفيفة على منطقة جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

وتكون الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، مع وجود سحب غائمة جزئيًا على كل من مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 25، الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 14

بورسعيد: العظمى 23، الصغرى 18

الفيوم: العظمى 25، الصغرى 13

سوهاج: العظمى 27، الصغرى 12

شرم الشيخ: العظمى 30، الصغرى 21

أسوان: العظمى 31، الصغرى 16

شبين الكوم: العظمى 25، الصغرى 18

الأقصر: العظمى 30، الصغرى 13

بني سويف: العظمى 25، الصغرى 12