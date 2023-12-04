انت الان تتابع خبر "أنقذوا أرواحكم وتضرعوا لرب العباد"... الأرصاد المصرية تصدر بيان عاجل عن حالة الطقس الساعات المقبلة والحوادث ستكون بالآلاف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان عاجل من تكون شبورة مائية كثيفة الآن، تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت الأرصاد الجوية على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر والقيادة ببطء واتباع كافة التعليمات المرورية، حفاظا على أرواح المارة والركاب.

درجات الحرارة الآن على القاهرة 15 درجة مئوية، وتسجل مدينة مطروح 16 مئوية، فيما تصل إلى 5 درجات مئوية على سانت كاترين، وتسجل على محافظة أسيوط 11 مئوية.

ونصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الثقيلة نسبيا عند الخروج من المنزل الآن، لانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.

أما بشأن حالة الطقس على مدار اليوم، فيستمر ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، بحوالى من درجة لـ درجتين، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة فى درجات حرارتها، بجانب التأثر بامتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، والذى يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة خاصة وقت الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث نشهد فرقا فى درجات الحرارة بين الليل والنهار، وتسود أجواء من مائلة للبرودة لباردة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.