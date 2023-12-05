"اكتشفوا سر الرشاقة في مطبخكم مع وصفة آيتن عامر السحرية لفقدان 30 كيلو في 6 أسابيع فقط

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر عن سر فقدانها 30 كجم من وزنها

تحدثت الفنانة المصرية آيتن عامر مؤخرًا عن سر فقدانها 30 كجم من وزنها، وأثارت الجمهور بوصفة غير متوقعة للتخلص من الوزن الزائد. وقد أعلنت آيتن عامر أنها اتبعت نظامًا غذائيًا خاصًا لمدة 6 أسابيع، يتضمن شرب منقوع الكمون على الريق، بالإضافة إلى تناول مشروبات أخرى تساعد على حرق الدهون.

شرب منقوع الكمون

أكدت آيتن عامر أن شرب منقوع الكمون كان جزءًا هامًا من نظامها الغذائي الجديد. وقد أظهرت الدراسات أن الكمون يحتوي على مركبات تساعد في تسريع عملية الأيض وحرق الدهون. وبالتالي، يمكن أن يساعد شرب منقوع الكمون في فقدان الوزن بشكل أسرع.

مشروبات طبيعية لحرق الدهون

نصحت آيتن عامر أيضًا بتناول مشروبات طبيعية أخرى تساعد في حرق الدهون. ومن بين هذه المشروبات الزنجبيل والقهوة الخضراء والشاي الأخضر. تحتوي هذه المشروبات على مركبات تعزز عملية الأيض وتحرق الدهون بشكل فعال.

ممارسة الرياضة

أشارت آيتن عامر إلى أن ممارسة الرياضة كانت جزءًا مهمًا من روتينها اليومي لفقدان الوزن. وأوصت بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا، سواء كان ذلك من خلال المشي أو أي نشاط رياضي آخر يفضله الشخص. وتعمل ممارسة الرياضة على زيادة حرق السعرات الحرارية وتعزيز عملية فقدان الوزن.

فيلم "بلوموندو"

يُذكر أن آخر أعمال آيتن عامر الفنية هو فيلم "بلوموندو"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما. ويشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد ورحاب الجمل وهاجر أحمد وميرنا نور الدين ومحمد محمود ومحمد ثروت وبدرية طلبة. وقد تم تأليف الفيلم من قبل حازم ويفي وإخراج ياسر سامي.