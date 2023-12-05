ضربة جنونية غير متوقعة.. سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يزلزل البنوك المصرية اليوم ويبكي التجار

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استقرت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بمصر، اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 ووصل أعلى سعر لشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا للبيانات والتقارير التي نشرتها البنوك العاملة في مصر، إلى مستوى 8.24 جنيه، وذلك في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان

8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي

8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات

8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي

8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد

8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين:

سجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه.. وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

كما سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي، سعر 30.8389 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 48.70 جنيه و48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه و49 جنيهًا للبيع.