عاصفة مدمرة تهدد مصر بأسوأ كارثة في قرن.. حركة متوقفة وتحذيرات عاجلة للمواطنين من الدفاع المدني

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الرياض - روايدا بن عباس - توقعات الأرصاد الجوية لطقس الغد

من المتوقع أن يكون الطقس غدًا مائلًا للحرارة في العديد من المناطق في مصر. ستكون درجات الحرارة معتدلة تحت أشعة الشمس في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. بينما ستكون درجات الحرارة حارة في جنوب البلاد. ومن المتوقع أن تكون الليالي باردة في معظم المناطق.

توقعات الشبورة المائية

من المتوقع أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق مختلفة في مصر شبورة مائية كثيفة غدًا. قد تصل هذه الشبورة إلى حد الضباب في بعض الأماكن. وستكون هذه الظروف الجوية سارية من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا. ومن المناطق المتأثرة بهذه الشبورة المائية: القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدًا، ستكون على النحو التالي: