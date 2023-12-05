انت الان تتابع خبر صدمة على الهواء المباشر: مذيعة MBC تطلب من زميلها حملها دون خجل.. وردة فعله تثير الدهشة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال النشرة الرياضية المذاعة على قناة MBC، قامت المذيعة اللبنانية أولينا الحاج بمفاجأة زميلها بطلب حملها على الهواء مباشرة. وقد أثار هذا الطلب الكثير من الضحك والدهشة في استوديو البرنامج.

التفاصيل

أثناء قراءتها لخبر عن بطولة بريطانيا لحمل الزوجات، قامت أولينا بمفاجأة زميلها حمود فايز بطلب حملها والتنقل بها في الاستوديو.

وقد جاء هذا الطلب بطريقة مرحة وغير متوقعة، مما أثار ضحك الحضور واستغرابهم.

رد فعل زميلها

لكن لم يكن رد فعل زميلها حمود فايز مثل ما كانت تتوقع.

فقد أحرجها برده الذكي قائلاً "هذه مسابقة لحمل الزوجات وليس حمل الزميلات".

وقد أثار هذا الرد فعل مزيدًا من الضحك والتفاعل في الاستوديو.