"ليلى عبداللطيف تكشف عن سر مثير يعيد كتابة تاريخ العالم العربي ويغير مفهومنا عن صدام حسين"

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الرياض - روايدا بن عباس - ليلى عبد اللطيف تكشف عن تهديدات من عائلة صدام حسين بسبب توقعاتها

في لقاء تلفزيوني سابق، فجرت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف مفاجأة عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وكشفت عبد اللطيف، الملقبة باسم "سيدة التوقعات"، عن تهديدات تلقتها من عائلة صدام حسين بسبب تصريحاتها في وسائل الإعلام.

تهديدات من جهات عراقية

في مقابلة مع الإعلامي اللبناني رودولف هلال في برنامج "الواجهة" على قناة "إل بي سي" اللبنانية، كشفت المتنبئة اللبنانية عن تهديدات تلقتها من جهات عراقية بسبب تنبؤاتها. وأكدت عبد اللطيف أنها تعرضت لتهديدات من عائلة صدام حسين بسبب توقعاتها.

تهديدات برحيل صدام حسين

وأشارت عبد اللطيف إلى تهديد آخر تلقته من عائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك بسبب توقعاتها برحيله في مقابلة سابقة على شبكة عالمية. وقد كانت توقعات عبد اللطيف تشير إلى ضربة على العراق وعدم وجود صدام حسين في بلده.

المعاناة الشخصية

أشارت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف إلى أنها واجهت معاناة كبيرة بسبب عملها، ولكنها تفضل عدم الكشف عنها خوفا على حياة أطفالها ومشاعرهم. وبهذا تكون عبد اللطيف قد تحدثت عن تهديداتها الشخصية وتأثيرها على حياتها اليومية.